اخبار العالم

الرئيس العراقي وولي العهد السعودي يبحثان العلاقات بين الرياض وبغداد

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 10:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - يناير - 2021 10:03 مساءً

وبرهم صالح

بحث محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس العراقي برهم صالح العلاقات بين الرياض وبغداد.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس)، فإن بن سلمان تلقى اتصالاً هاتفيا من صالح بحثا خلاله العلاقات بين البلدين.

واستعرضا خلال الاتصال العلاقات “الأخوية” بين السعودية والعراق، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وتعزيزه بما يخدم مصالحهما في المجالات المختلفة وذلك في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا