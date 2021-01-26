إدارة بايدن تعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين الذي أوقفه ترامب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 10:10 مساءً - منذ ساعتين

قال القائم بأعمال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، الثلاثاء، إن سياسة الرئيس جو بايدن تدعم “حل الدولتين” الإسرائيلية والفلسطينية، “حيث تعيش إسرائيل في سلام وأمان إلى جانب دولة فلسطينية تنعم بمقومات البقاء”.

وأضاف ميلز أن إدارة بايدن “تعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين”، واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

كما أكد أنها ستستمر في حث البلدان الأخرى على “تطبيع العلاقات مع إسرائيل”، لكنها تقر أنه “لا بديل عن السلام الإسرائيلي الفلسطيني”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكان وزير الخارجية الأميركي المقبل أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أكد على أن الرئيس المنتخب جو بايدن لن يعود عن قرار إدارة سلفه دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، لكنه يرى أن التسوية الوحيدة القابلة للاستمرار في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي هي “حل الدولتين”.

وخلال جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيين وزير الخارجية المقبل، طرح السناتور الجمهوري تيد كروز على بلينكن سؤالا بشأن ما إذا كانت إدارة بايدن ستواصل السياسة التي انتهجتها إدارة ترامب بشأن هاتين المسألتين، ومن دون تردد أجاب بلينكن: “أجل وأجل”.

وكان الرئيس المنتهية ولايته داعما كبيرا لإسرائيل، وخرج عام 2017 عن التوافق الدولي واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، متجاهلا تطلع الفلسطينيين لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

وأشار بلينكن إلى أن بايدن سيحاول جاهدا المضي في سبيل تحقيق هدف “الدولتين”، لكنه أقر بالصعوبات التي تعترض هذا الأمر.

وأوضح بلينكن أمام مجلس الشيوخ أن “الرئيس وأنا شخصيا نعتقد أن السبيل الوحيد لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديموقراطية مع إعطاء الفلسطينيين دولة يحق لهم بها، هو عبر حل الدولتين”.

لكنه أضاف: “واقعيا، أعتقد أنه سيكون من الصعب تحقيق أي شيء على هذا الصعيد في المدى القصير”.

ودعا الإسرائيليين والفلسطينيين فورا إلى “تجنب اتخاذ خطوات تزيد هذه العملية تعقيدا”.