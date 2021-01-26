بريطانيا أول بلد أوروبي يتجاوز 100 ألف وفاة بكورونا.. وجونسون يعتذر!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 10:10 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، عن تسجيل 1631 وفاة إضافية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوباء الى مئة الف و162 وفاة.

وبذلك باتت باتت المملكة المتحدة الثلاثاء أول بلد في أوروبا يتجاوز عتبة 100 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، ما يؤكد خطورة الأزمة في هذا البلد الذي يعول في شكل كبير على حملات التلقيح.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء أنه يتحمل “المسؤولية كاملة” عما قامت به حكومته.

وقال جونسون في مؤتمر صحافي “إنني آسف بشدة لكل روح تزهق، وبالتأكيد بصفتي رئيسا للوزراء، أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما قامت به الحكومة”.