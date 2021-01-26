بعد غياب طويل.. الفنان عبد اللطيف هلال يعود في رمضان

جدة - عبدالحي حسين - يعود الفنان المغربي، عبد اللطيف هلال، إلى شاشة التلفزة، بعد غياب طويل عنها، وذلك من خلال مسلسل جديد، يصور، حاليا، بعنوان “سوق الدلالة”، ويعرض في رمضان على القناة الثانية.

ويشارك هلال في العمل تحت إشراف المخرجة جميلة البرجي بنعيسى، ويحكي عن منطقة الأحباس في الدارالبيضاء التاريخية، والتعريف بها عبر حبكة درامية.

ويؤدي الأدوار في المسلسل، إلى جانب عبد اللطيف هلال، عبدالحق بلمجاهد، وأمين نصور، ومحسن مالزي، والفنانة هدى صدقي، وآخرون.

يذكر أن الفنان عبد اللطيف هلال يملك مسيرة طويلة في عالم التمثيل، انطلقت في الستينيات مع المسرح، وتواصلت في أعمال تلفزية، بعضها كانت خارج المغرب.