حي في الدارالبيضاء دون مستوصف.. ترميمه منذ 8 أشهر جعل الساكنة تستغيث

جدة - عبدالحي حسين - وجد سكان حي النسيم، التابع لعمالة الحي الحسني في مدينة الدارالبيضاء، أنفسهم من دون مستوصف للحي، بعد إغلاقه لأزيد من ثمانية أشهر، وذلك بسبب أشغال ترميمه.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الجهات المكلفة بالإصلاح حددت مطلع السنة الجارية، موعد افتتاح المستوصف، بغية استئناف العمل فيه، إلا أنها أخلفت وعدها.

وقال محسن فرحان، فاعل جمعوي، خلال حديثه مع “اليوم24″، إن “الجهات المكلفة بترميم المستوصف المذكور، لم تحترم بنود العقد، إذ إن سكان حي النسيم، كانوا ينتظرون افتتاحه مطلع السنة الجارية”.

علاوة على ذلك، راسل سكان حي النسيم، “عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني، من أجل الإسراع من وتيرة العمل، واحترام موعد افتتاح المستوصف بغية استئناف العمل فيه.

وفي هذا السياق، أضاف محسن فرحان أن “رضعا كانوا يستفيدون من التلقيح في المستوصف المذكور، قبل إغلاقه، بالإضافة إلى مرضى السكري، الذين كانوا يتوجهون إليه، بغية الاستشفاء، والحصول على دواء الأنسولين، لكن بتأخر الأشغال فيه يعاني سكان الحي من مشقة التنقل إلى ليساسفة، وتكبد عناء الطريق”.

ودعا المصدر نفسه إلى “تخصيص قسم خاص بمصلحة الديمومة في مستوصف حي النسيم، نظرا إلى الحالات المستعجلة، التي قد تتسبب في موت من ألمت به، إذا لم يتم إسعافه في الوقت المناسب، أو في وقت متأخر من الليل، وإدراج سيارة إسعاف في المشروع وجعلها رهن إشارة الأطباء”.