جو بايدن يوقع أوامر تنفيذية لتعزيز المساواة العرقية في الولايات المتحدة

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 يناير 2021

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أوامر تنفيذية لتعزيز المساواة العرقية ومحاربة العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية.



وقال الرئيس الأمريكي إن "أفكار التفوق العنصري منتشرة لدى بعض الأمريكيين البيض وعلينا مواجهة ذلك".

وأضاف لدى توقيع تلك الأوامر التنفيذية أن أعداد كبيرة من الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية واللاتينية يعجزون عن توفير الطعام ويموتون بفيروس كورونا