شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة برلين تلقي القبض على ضابط بتهمة سرقة متجر مجوهرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت السلطات الألمانية القبض على ضابط شرطة من برلين بتهمة اقتحام متجر مجوهرات في ولاية بافاريا الواقعة جنوبي ألمانيا.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الثلاثاء إن الضابط البالغ من العمر 30 عاما متهم أيضا بسرقة هاتف ذكي وسيارة في بلدة بامبرج البافارية قبل اقتحام المتجر.

وتشتبه السلطات في أن الضابط وشريكه اقتحما المتجر بالسيارة، وحطما واجهته، ثم سرقا مجوهرات تقدر قيمتها بمئات آلاف اليورو.

وفر الجانيان في سيارة أخرى، مستخدمين صفارات الإنذار التابعة للشرطة.

ويُشتبه في أنهما سرقا السيارة الأولى والهاتف بعد أن زعما إنهم يريدان شرائهما عبر منصة على الإنترنت.

واستخدمت الشرطة البيانات من منصة الشراء عبر الإنترنت لتعقب المشتبه بهما.

وقالت الشرطة إن الضابط اعتقل في 19 يناير الجاري أثناء محاولته بيع الهاتف في محطة قطار في برلين، وتم اعتقال شريكه بعد ذلك بوقت قصير. ويقبع كلاهما حاليا في السجن الاحتياطي في بامبرج.