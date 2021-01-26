المسماري: ندعم مسارات حل الأزمة الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، الثلاثاء، التزام الجيش وقيادته بوقف إطلاق النار لدعم مسارات حل الأزمة الليبية.

وأضاف المسماري في تصريحات خاصة لــ"الخليج 365" أن الجيش ملتزم بوقف إطلاق النار لإنجاح المسار السياسي والذي ترعاه الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة في البلاد.



وأوضح المسماري أن الأزمة في ليبيا هي أمنية بالأساس بسبب انتشار المليشيات والجماعات الإرهابية، مبينا أن الحرب التي يشنها الجيش الليبي ضد الإرهاب مستمرة حتى القضاء على كافة العناصر والبؤر الإرهابية في أي مكان بالبلاد.

واستطاع الجيش الليبي وقوات الشرطة القضاء على الجماعات الإرهابية، شرقي البلاد، عقب إطلاق "عملية الكرامة" 2014.

كما كثفت وحدات الجيش الليبي، من نشاطها في مدن ومناطق الشرق والجنوب الليبي الخاضعة لسيطرتها، لبسط الأمن والقضاء على العناصر الإرهابية، وتأمين المنطقة ودول الجوار من امتداد العناصر الإرهابية والسلاح لها.

ونفذ الجيش الليبي ضربات متتالية ضد التنظيمات الإرهابية في مدن الجنوب الليبي، خاصة تنظيم داعش الإرهابي، الذي يحاول إعادة التمركز في الصحراء، ضمن مساعيه البائسة لإعلان عاصمة جديدة للتنظيم.

وتمكن الجيش في سبتمبر/أيلول الماضي من القضاء على زعيم تنظيم داعش في شمال أفريقيا المدعو أبومعاذ العراقي، في حي عبدالكافي جنوب ليبيا.

وتؤمن قوات الجيش الليبي الحقول والآبار والموانئ النفطية في الشرق والجنوب بعد تحرير هذه المناطق من الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة والمرتزقة التشاديين.

وبعد تحرير المناطق النفطية اكتفت القوات المسلحة الليبية بتأمين المؤسسات من الخارج وعدم التدخل في صميم عملها وسلمت إدارتها للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.