شكرا لقرائتكم خبر عن الألماني توماس توخيل مدرباً جديداً لتشيلسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، الثلاثاء، التعاقد مع المدرب الألماني توماس توخيل؛ للإشراف عليه خلفاً لفرانك لامبارد الذي أقيل من منصبه الاثنين؛ بسبب سوء النتائج.

وقال تشيلسي في بيان: عُيِنَ توماس توخيل مدرباً جديداً لتشيلسي. ينتقل إلى ستامفورد بريدج بعد أن أمضى فترة عامين ونصف العام مع باريس سان جرمان بطل فرنسا والتي وصلت إلى نهايتها الشهر الماضي.

وتابع: سيصبح المدرب الألماني الأول الذي يشرف على تشيلسي، وهو يصل بعد أن قاد باريس سان جرمان إلى أربعة ألقاب كبرى والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الفترة التي أمضاها في العاصمة الفرنسية.

ووقع المدرب الألماني البالغ من العمر 47 عاماً، والذي سبق له تدريب بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، عقداً لمدة 18 شهراً مع وجود بند يسمح بالتمديد.