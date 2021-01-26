شكرا لقرائتكم خبر عن لقب دولية خورفكان للصالات بين البطائح ونفط الوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

تختتم النسخة الثانية من بطولة خورفكان الدولية لكرة الصالات الأربعاء بمواجهة المباراة النهائية بين فريقي البطائح ونفط الوسط العراقي.

وكان البطائح حامل اللقب وبطل النسخة الأولى قد تأهل إلى النهائي بفوزه على الشباب بطل الدوري البحريني بخماسية نظيفة، فيما تأهل النفط بفوزه على منتخب الإمارات 6-3.

يذكر أن البطائح الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة في البطولة منذ الموسم الماضي، وحتى بلوغ المباراة النهائية في النسخة الثانية، ويقوده في النهائي النجم البرازيلي باسورا إضافة إلى مواطنيه المقيمين برونو لويسيانو ويوري كارفالهو والحارس جابر محمد يوسف وعمر بالحاج ويشرف عليه المدرب الوطني عدنان الهولي.