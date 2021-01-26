وزير الخارجية يكشف أسباب عدم عودة علاقات مصر مع سوريا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف سامح شكري، وزير الخارجية، عن أسباب عدم عودة العلاقات بين مصر وسوريا .

وأكد شكري، في كلمته التي ألقاها أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن الجميع يتعاطف مع سوريا كدولة وشعب، وأن مصر ترحب بالسوريين في مصر وهذا شيء نعتز به جميعاً.

وعن مطالبات أعضاء مجلس النواب بعودة العلاقات مع سوريا، قال شكري، إن الأمر فيه بعض التعقيد ونأمل أن تعود سوريا لمحيطها العربي.

وأشار وزير الخارجية إلى أن ما تعرض له الشعب السوري من كوارث ونزوحه خارج سوريا وتفاعلات السياسات الدولية تضع قيوداً على الحركة الإقليمية تجاه سوريا.

وأكد شكري "أننا نتطلع عن عودة سوريا لمحيطها العربي وأن تعود مرة أخرى لتبوء بمكانتها التي نعتز بها جميعاً".