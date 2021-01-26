رئيس الوزراء الإيطالي يستقيل من منصبه

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيب كونتي قدم استقالته من منصبه، اليوم الثلاثاء.

وأصدر مكتب الرئيس الإيطالي بياناً اليوم جاء فيه أن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي قدم استقالته إلى رئيس الدولة سيرجيو ماتاريلا اليوم الثلاثاء، مما يفتح الطريق لمشاورات رسمية بشأن لكيفية التغلب على الأزمة السياسية.

وأضاف البيان، أن الرئيس سيرجيو ماتاريلا سيبدأ مشاورات مع قادة الأحزاب بعد ظهر غد الأربعاء، مضيفاً أنه طُلب من كونتي البقاء في منصب مؤقت مع استمرار المحادثات.

وفقد كونتي أغلبيته المطلقة في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، على خلفية التعاطي مع أزمة كورونا.