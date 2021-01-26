أمام مجلس النواب..بيان قوي لوزير الخارجية بشأن أزمة سد النهضة: مصر لن نكون رهينة لمساعي فرض الهيمنة على النيل

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر لم ولن تنجرف في مد أمد التفاوض في أزمة سد النهضة الإثيوبي وترسيخ أمر واقع أو تكون رهينة لمساعي البعض السيطرة على نهر النيل .

وأضاف شكري، خلال بيانه الذي ألقاه اليوم الثلاثاء أمام مجلس النواب، أن مياه النيل هي الأهم على أجندة السياسة الخارجية وتأتي على رأس الأولويات التي تعمل فيها وزارة الخارجية بإخلاص إعلاء لمصالح مصر العليا والحفاظ على أمنها القومي ، الذود علي المصدر الأوحد منذ فجر التاريخ .

وأشار شكري إلى أن تأمين وصون حقوق مصر التاريخية في الماء علي رأس أولويات وتعمل الخارجية مع كافة مؤسسات الدولة للحفاظ على حقوقنا التاريحية .

وأكد وزير الخارجية أن مصر تستهدف الوصول لاتفاق عادل ومتوازن لا يضر بمصالح احد من الدول الثلاث على النيل الزرق ويقي الشعب المصري والسوداني من اية مخاطر ويحقق الهداف التنموية لإثيوبيا .

ولفت وزير الخارجية إلى مفاوضات واشنطن والتي تم التوصل فيها لإتفاق متوازن وعادل ووقعت مصر عليه بالحروف الأولى إلا ان الطرف الأتيوبي للأسف الشديد تحفظ على الإتفاق وقاطعت مسار التفاوص وشرعت في ملء الخزان بشكل أحادي .

وأضاف شكري أن مصر تحركت دولياً بشكل كبير وعلى مستوى مجلس الأمن وتم إحالة الملف إليه وعقد مجلس الأمن جلسة تاريخية إيمانا من العالم بمكانة مصر التاريخية وحقها العادل والمشروع في نصيبها من مياه النيل .

وأكدت مصر في مجلس الأمن أن قضية المياه بالنسبة لمصر قضية وجودية وتخص 250 مليون مواطن في مصر والسودان وأثيوبيا ، وأن مصر لن تفرط او تتهاون في حقوقها ولن تترك أي أحد ينال من مصالحها .

ولفت لمشاركة مصر في جولات التفاوض التي يرعها الاتحاد افريقي مؤكدا أن التفاوض ليس هدف في جد ذاته وأن مصر لا تتفاوض من اجل التفاوض وإنما من اجل الحفاظ على مصالحها بشكل عادل .

وشدد شكري امام النواب أن مصر لم ولن تنجرف في مد امد التفاوض وترسيخ المر الواقع على الرض ، ولم ولن تنسمح ان نكون رهينة لمساعي البعض لفرض سيطرته وهيمنته على نهر النيل.

وتأتي هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قراره إستدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية، لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزراء.

ويختتم المجلس جلسات الأسبوع الجارى غدا الأربعاء بالاستماع إلى بيان الدكتورة ايناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.