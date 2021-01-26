وزير التموين للنواب: ذوى الإعاقة لديهم بطاقات تموينية واللى معندوش تطلعله فورا

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية حصول المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة على بطاقات تموينية، قائلا: "لا يوجد أيا من ذوى الاحتياجات الخاصة ليس لديه بطاقة تموينية وأى حد مش عنده بطاقة تطلع فورا".

وقال المصيلحى، إنه منذ كان وزيرا للتضامن والتموين سابقا، أصدر قرار لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة فى بطاقة التموين دون النظر للدخل.

جاء ذلك خلال مشاركته فى اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، فى ضوء مناقشة برنامج وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتطرق المصيلحى لأزمة حذف المسافرين للخارج من التموين، قائلا: "لو بلغ أي مواطن إنه مسافر هيكون إيقاف مؤقت أما من يسافر بدون ما يبلغ بيكون قرار الوقف من خلال مصلحة الجوازات"، مشيرا إلى أن العودة مرة أخرى يتطلب إحضار خط السير.

وبشأن أزمة نقص أسطوانات الغاز وتراجع الوزن، أكد الدكتور على المصيلحى، أن هذه الأزمة تظهر فعليا فى فصل الشتاء سواء نقص الوزن أو العجز فى إتاحتها، فضلا عن القيام برفع أسعارها فى كثير من الأوقات.