شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: القوات المسلحة بذلت جهودا كبيرة لإزالة الألغام بالصحراء الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية على الجهود المبذولة من جانب القوات المسلحة المصرية فى إزالة الألغام التى خلفتها الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية، من أجل حماية أرواح المصريين، لكننا لا نزال نطالب الدول المحاربة إبان هذه الحرب بالاطلاع بمسئوليتها القانونية والأدبية فى إزالتها.

وأضاف شكرى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفى جبالى: "تعاملت مع هذا الملف خلال حياتى الدبلوماسية بشكل وثيق، واستشعر الألم لما يعانيه أهلنا فى الصحراء الغربية مثل مطروح ومناطق النزاع خلال الحرب العالمية الثانية، حيث يفقد بعضهم حياته وبعضهم يفقد أطرافه وما يعانيه الأطفال في هذا الصدد".

وتابع السفير سامح شكرى: أننا طالبنا الدول المعنية وسوف نستمر فى مطالبتها للقيام بدورهم، وتوصلنا لتفاهمات وبرامج مع بعض هذه الدول لإزالة الألغام.

وفي سياق متصل، كشف سامح شكري، وزير الخارجية، رصد عزوف الشباب عن الالتحاق للعمل بوزارة الخارجية، مشيرًا إلى أنه تم الترويج في الجامعات وتعريف الشباب بدور الخارجية وتحفيز الشباب لشرف التمثيل الخارجي وشرف تمثيل الدولة.

وأكد الوزير فى تعقيبه على ملاحظات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن أعداد كبيرة بدأت في التقدم للوزارة للالتحاق بالعمل الدبلوماسي، مشيرا إلى أن الوزارة تستعين بخيرة شباب مصر.

وأوضح وزير الخارجية، أن المعادلة بين مستوى الأجور في الوزارة وبين القطاع الخاص، يظل ضاغطًا في هذا الشأن، قائلا: لكن من يتقدم يأتي تقديرًا لهذا العمل واتصالا بمصالح الدولة، ويتجاوز عن الاعتبارات المالية ويلتزم بهذه الرسالة التزاما مطلقا.