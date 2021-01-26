شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران للنواب: نفحص مخازن جميع المطارات للتأكد من عدم وجود مواد خطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، إن اللجنة العليا التى تم تشكيلها لفحص المخازن وحاويات وساحات التخزين بقرية البضائع وميناء القاهرة الجوى وكافة المطارات على مستوى الجمهورية مازالت تقوم بعملها للتأكد من عدم وجود أى مواد خطرة مخزنة بها أو قابلة للاشتعال، مضيفاً: "اللجنة ما زالت تقوم بعملها حتى الآن".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزير الطيران المدني بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة الماضية.

وأضاف وزير الطيران المدنى، أن هذه اللجنة كانت قد تشكلت في إطار حرص وزارة الطيران المدني على الحفاظ علي سلامة وأمان جميع العاملين والمترددين على المنشآت الحيوية ولتوفير أقصى معايير السلامة والأمان.

تأتى هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قراره استدعاء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامجها خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية، لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزراء. ويختتم المجلس جلسات الأسبوع الجارى يوم الأربعاء بالاستماع إلى بيان الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.



النائب سليمان وهدان



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