شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مصطفى سالم يستفسر عن أسباب عدم استفادة الطيران المدنى من قرض بـ50 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تساؤلا لوزير الطيران المدنى خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء، بضرورة تحديد المسؤولية فى توقيع الوزارة لقرض بمبلغ 50 مليون يورو عام 2013، وذلك بغرض تطوير الملاحة الجوية، وتبين أن القرض انتهت مدته عام 2020، وأن المبلغ المستخدم منه 4 ملايين يورو فقط بنسبة 8% من القرض.

وطالب سالم، وزير الطيران المدنى بضرورة توضيح أسباب الحصول على القرض وأسباب عدم الاستخدام وتوضيح أوجه إنفاق مبلغ الـ4 ملايين يورو دون تنفيذ المشروع.

كما طالب وكيل الخطة والموازنة بضرورة تطوير الخدمات بمطار سوهاج وإنشاء الحجر الصحى به وضرورة التجهيز لاستقبال الجثامين للمتوفيين من أبناء سوهاج والمحافظات الأخرى من العاملين بالخارج نظرا للمشقة والتكلفة العالية التى يتحملها أسر هؤلاء المواطنين عند نقل الجثامين لمطار القاهرة أو الأقصر.

وأكد سالم أن الدولة تتجه الآن نحو إعادة الهيكلة ودراسة الهياكل التنظيمية للوزارات والجهات، قائلا: "ونرى جميعا أن هناك تكرار فى الاختصاصات والأهداف ما بين ديوان وزارة الطيران المدنى وبين سلطة الطيران المدنى وصندوق دعم الطيران"، وبناءً عليه سأل سالم الوزير عن رؤية الوزارة نحو الدمج وإزالة الاشتباكات الإدارية وتكرار الاختصاصات.