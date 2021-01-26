شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "زراعة النواب" يطالب وزير الطيران بخفض تكاليف شحن الصادرات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وزير الطيران المدنى، بدعم ومساندة قطاع الزراعة، من خلال تخفيض تكاليف الشحن الجوى للصادرات الزراعية، مرجعا ذلك "حتى نتمكن من المنافسة مع الدول التى تنافسنا فى ذلك المجال".

جاء ذلك خلال تعقيب النواب على البيان الذى ألقاه وزير الطيران أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، حول مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.

ولفت الحصرى، إلى أن حجم الصادرات الزراعية المصرية من خضروات وفواكه وغيرها بلغ نحو 5.2 مليون طن، ومن المتوقع أن يزيد ذلك الرقم فى ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لقطاع الزراعة، لاسيما فى المشروعات القومية الزراعية التى من المتوقع أن تؤدى لزيادة حجم الإنتاج والتصدير.

وتابع رئيس لجنة الزراعة: "للأسف القطاع الزراعى يعانى مع شركة مصر للطيران، بسبب ارتفاع تكاليف التصدير"، مشيرا إلى ضرورة دعم القطاع.

وأوضح، "نحتاج دعم حقيقى، لاسيما وأن كل الدول تدعم الصادارات، وقطاع الزراعة من القطاعات المهمة التى تساعد فى سد العجز وزيادة حجم الصادرات المصرية".

وطالب الحصرى، وزير الطيران، بأن يكون ذلك الملف على رأس أولويات الوزراة، مشيرا إلى استعداد لجنة الزراعة، بالتنسيق مع لجنة السياحة بالمجلس، لمناقشة الأمر ودعوة الوزير لعرض استراتيجية الوزارة، لمواجهة تلك الأزمة.