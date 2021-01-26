شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى: مصر للطيران تعمل بنسبة 30% بسبب الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء طيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، إن شركة مصر للطيران تعمل بنسبة 30 % من قوة الحركة فيها بسبب الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، مضيفا: مدة التدريب أصبحت أطول 4 أشهر بدلا من شهر ونصف.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ردًا على ما أثاره النواب خلال مناقشتهم للبيان الذى ألقاه بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى.

وقال وزير الطيران ردا على انتقاد النائب فتحى قنديل للأوضاع فى مطار سوهاج: " أنا عارف المطارات ولسة بطير ونزلت فى جميع المطارات، وزرت جميعها أكثر من مرة للتأكد من الإجراءات الاحترازية والحركة".

وأضاف تعليقا على عدم وجود ثلاجة لاستقبال الجثامين بمطار سوهاج: " لا توجد ثلاجة فى مطار سوهاج وتعاقدنا مع وزارة الصحة لاستئجار ثلاجة موتى، ونظرًا لأن الطائرت التى تذهب لسوهاج قليلة جدًا فالجثامين القادمة من الخارج إلى مطار القاهرة يتم حفظها في ثلاجة المطار حتى تنقلها رحلة متجهة إلى سوهاج".