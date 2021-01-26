شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية للنواب: الإرهاب يشكل تهديدا لأمن المنطقة كلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكرى وزير الخارجية: "إننا نرصد بشكل دقيق كل تهديد يأتى من دول خارج المحيط العربى والضغوط التى تمارسها على الأمن القومى العربى ونتصدى لها سياسيا، وسوف نستمر فى ذلك من خلال الآليات المتوفرة لدينا من علاقاتنا مع شركاؤنا".

وأضاف الوزير، خلال كلمته التى ألقاها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، قائلا: "الإرهاب يشكل تهديد بالغ للأمن القومى وأمن المنطقة، وإننا نتفاعل مع الآليات لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه، وسنظل نعمل على توضيح الرؤية من أن التطرف والإرهاب وجه واحد لعملة واحدة".

وتابع: "التطرف يقود للعنف، والتفرقة بين التطرف والإرهاب وهم وأمر غير سليم، وسنظل نتفاعل لتوضيح هذه الأمور ونأمل أن يكون هناك مزيد من التفاهم والعمل المشترك للقضاء على الإرهاب".