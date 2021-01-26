شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد يطالب وزير الطيران بوضع استراتيجية لوقف خسائر شركات الطيران المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب، التحية للطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، لنجاح الوزارة فى التصدى والتعامل مع كل من جاء لمصر فى جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال تعقيبه على البيان الذى ألقاه وزير الطيران المدنى محمد منار عنبة بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالى.

وقال عابد: "يجب أن يتناسب عدد العمالة مع عدد الرحلات"، لافتا إلى أن موظفى الشركة بالخارج يحصلون على ما يقرب من 2 مليار دولار، ولدى الشركة ديون متراكمة تصل إلى 20 مليار، ووصلت ديون الشركة لوزارة البترول إلى 7 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استلم مصر فى 2014 كانت حالتها سيئة ولكنه لم يستسلم، واستطاع بناء دولة وأصبح لدينا منظومة عمل، وبالتالى لابد لوزارة الطيران المدنى من وضع استراتيجية شاملة ووضع حلول جذرية لوقف الخسائر بدلا من إحالة العاملين للخروج المبكر عن المعاش.

وتابع عابد، قائلا: "لدينا أرقام حقيقية تأتى من خلال الموازنة العامة للدولة أو من خلال شركات الطيران المدنى وأى دولة تتمنى أن تسيطر على السوق المصرى، لأنه أكبر سوق فى الشرق الأوسط"، مضيفا: "لدى الوزير 33 ألف عامل والمعاش المبكر ليس حلا، ممكن يكون من وجهة نظركم حل ولكنه ليس حل جذرى للمشكلة ولابد من تعظيم الموارد لدى الشركة".

وقال رئيس لجنة النقل، إن الموقع الفريد لمصر يؤهلنا لعمل مراكز لصيانة الطائرات العابرة وكذلك "الترانزيت"، وهو الذى سيعوض الخسائر للشركات ومن الممكن أن نربط الجنوب بالشمال، مضيفا: "مصر تقع زى ما بيقولوا على الناصية".

وأضاف عابد، أن هناك جهات تتربص بمصر، وأن بعض الشركات فى حوض البحر المتوسط، وهناك دولة عربية تتربص بمصر، قائلا: "أعمل استراتيجة يا سيادة الوزير، وإحنا هنمشى عليها محتاجين حلول جذرية واستراتيجية لتحويل الشركة لشركة بتكسب"، وطالب علاء عابد، بضرورة اختيار الموظفين الذين يعملون فى مكاتب الشركة بالخارج.



النائب سليمان وهدان



النائب علاء عابد



النائب عماد خليل



النائب هشام الحصرى



النائبة ايرين سعيد