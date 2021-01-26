شكرا لقرائتكم خبر عن النائب فتحى قنديل لوزير الطيران: استراحة مطار سوهاج عاملة زى موقف السيرفيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب، بتوفير استراحات مناسبة بمطار سوهاج، بقوله: "استراحة المطار عاملة زى موقف السيرفيس بها 10 مقاعد فقط، 5 للسيدات و5 للرجال".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزير الطيران المدني بيانا عن أداء وزارته خلال الفترة الماضية.

ولفت قنديل فى كلمته أيضًا إلى عدم توافر أماكن لاستقبال جثامين المتوفيين من المصريين بالخارج في مطار سوهاج، قائلا: "أظن الوزير منذ تقلده مهام وزارة الطيران المدنى لم يزور أى مطار، لكن دعنى أتحدث تحديدا عن مطار سوهاج".