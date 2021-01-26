شكرا لقرائتكم خبر عن النائب فتحى قنديل لوزير الطيران: استراحة مطار سوهاج عاملة زى موقف السيرفيس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طالب النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب، بتوفير استراحات مناسبة بمطار سوهاج، بقوله: "استراحة المطار عاملة زى موقف السيرفيس بها 10 مقاعد فقط، 5 للسيدات و5 للرجال".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزير الطيران المدني بيانا عن أداء وزارته خلال الفترة الماضية.
ولفت قنديل فى كلمته أيضًا إلى عدم توافر أماكن لاستقبال جثامين المتوفيين من المصريين بالخارج في مطار سوهاج، قائلا: "أظن الوزير منذ تقلده مهام وزارة الطيران المدنى لم يزور أى مطار، لكن دعنى أتحدث تحديدا عن مطار سوهاج".
تأتى هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قراره استدعاء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامجها خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية، لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزراء.
ويختتم المجلس جلسات الأسبوع الجارى يوم الأربعاء بالاستماع إلى بيان الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.