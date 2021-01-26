 تشكيلة المنتخب المحلي في مباراة أوغندا

جدة - عبدالحي حسين - كشف الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، عن تشكيلة النخبة الوطنية التي ستواجه، اليوم الثلاثاء، منتخب أوغندا بداية من الساعة الثامنة مساء.

وتدخل المباراة التي ستجرى على أرضية ملعب التوحيد بمدينة دوالا، لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة من منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي تجرى أطوارها بالكاميرون.

التشكيلة:

1-أنس الزنيتي

5 – يحيى جبران

6 – محمد علي بامعمر

9 – أيوب الكعبي

11 – رضا الجعدي

13 – حمزة المساوي

15 – سفيان البوفتيني

21 – سفيان الراحيمي

23 – عمر النمساوي

26 – أدم النفاتي

27 – عبد المنعم بوطويل

دكة الاحتياط :

2 – المهدي قرناص

4 – إسماعيل المقدم

7 – زكرياء حدراف

8-العربي الناجي

10 – .وليد الكارتي

12 – محمد أمسيف

18 – عبد الإله الحافيظي

22 – زهير لعروبي

24 – عبد الله خفيفي

28 – رضا اسليم

29 – إسماعيل خافي

31 – وائل السعداوي