التوزيع الجغرافي للإصابات الـ867 بكورونا.. الثلثين في جهتي البيضاء والشمال

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 337 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 422 حالة جديدة، منها 293 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وسجلت بجهة الشمال، 162 حالة، منها 85 حالة بطنجة.

وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 87، وبجهة سوس ماسة سجلت 40 حالة، وبجهة سجلت الشرق 38 حالة، وسجلت بجهة مراكش آسفي 36 حالة، ثم 20 حالة ببني ملال خنيفرة، و17 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، وبجهة فاس مكناس سجلت 16 حالة، و16 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، ثم 11 حالة بدرعة تافلالت، وحالتين بجهة كلميم واد نون.