انطلاق عملية امنية مشتركة للجيش والحشد في الانبار

بغداد - ياسين صفوان - أطلقت قوات الجيش والحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عملية أمنية مشتركة في محافظة الانبار.



وقال بيان لإعلام الحشد حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "قوة مشتركة من فوج الرمادي السادس بالحشد الشعبي والجيش العراقي، نفذا عملية أمنية في بحيرة الثرثار والمناطق المجاورة لها بمحافظة الانبار".

وأوضح البيان، أن "العملية شملت تفتيش المناطق المذكورة بشكل كامل وتدقيق قاعدة بيانات الأشخاص المتواجدين في تلك المناطق".