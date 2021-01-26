درجال يكشف أسباب عدم حضور الوفود الخليجية الى البصرة

وقال درجال ان "التفجير الارهابي الاخير الذي حدث في بغداد واستشهد على اثره عدد من الابرياء العراقيين وكذلك تاخير وصول التاشيرة بسبب خلل فني هو من ترك الهاجس لعدم حضور الوفد في وقته".

واشار درجال الى ان "الوفد الخليجي امتعض بسبب تاخر تاشيرة الدخول بسبب تاخر ارسالها نتيجة اهمال احد موظفي التطبيعية ولكن بشكل عام من خلال لقائنا بالشيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد الخليجي بكرة القدم ابدى استعداد الاتحاد بان يكون العراق هو المستضيف لبطولة خليجي 25 بالبصرة".



وأكد ان "ماحدث في بغداد هو يحدث في كل العالم ولكن نحن سنرسل رسائل اطمئنان بان العراق بشكل عام والبصرة بشكل خاص، امن ولا توجد اي خروقات امنية ولكن تزامن التفجير مع الزيارة هو الذي خلق هذه الهواجس، ولكن وجود الوفد الخليجي في البصرة هي رسالة اطمئنان لكل اخوننا في الخليج بان العراق امن".