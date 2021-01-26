إسرائيل تحذر من مخاطر العودة للاتفاق النووي مع إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إن العودة إلى الاتفاق الدولي مع إيران حول برنامجها النووي سيكون سيئا ويجب عدم السماح بذلك.

وأوضح كوخافي، في كلمة خلال مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء: "لو كان الاتفاق النووي من 2015 لا يزال ساريا، لكانت إيران قادرة على التقدم نحو تطوير قنبلة نتيجة عدم وجود ضوابط ورقابة تمنعها من ذلك".

وأضاف: "أود أن أوضح موقفي في هذا الإطار- العودة إلى الاتفاق النووي 2015 أو حتى التوصل إلى اتفاق مشابهًا ومعدلًا سيكون اتفاقًا سيئًا على المستويين العملي والاستراتيجي. لذا يجب عدم السماح لذلك".

وأشار إلى أنه "نظرًا لذلك أصدرت تعليماتي إلى الجيش الإسرائيلي لوضع الخطط العملياتية بالإضافة إلى الخطط القائمة وسنعمل على تطويرها في العام المقبل فيما يتعلق بإيران".

وقال: "قرار تنفيذها يبقى في يد المستوى السياسي بالطبع، لكن الخطط يجب أن تكون جاهزة على الطاولة".

وشدد كوخافي على أن "إيران لا تعتبر مشكلة إسرائيلية فحسب بل مشكلة دولية لأنها تغذي الإرهاب في العالم عامةً وفي الشرق الأوسط خاصة".

من جهة أخرى، أشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى أنه "المحور الشيعي (في إشارة لإيران وحليفها حزب الله) يشهد تباطؤ داخل سوريا نتيجة العمليات المتواصلة التي ننفذها مع باقي المؤسسات الأمنية".

واستدرك: "لكن هذا التموضع لم ينتهي ولا توجد لدى الإيرانيين النية لوقفه ولذلك نشاطاتنا ستتواصل (العمليات) والمعركة ما بين الحروب ستتواصل".

وحذر كوخافي من سيناريوهات صعبة للحرب في حال جرت.

وقال: "سنلتزم بالقانون الدولي وسوف نحذر السكان في لبنان أو في غزة أو في كل منطقة أخرى سنحذر وسنسمح لهم بالمغادرة".

وأضاف: "وأحذر الآن السكان في لبنان أو في غزة أنه مع بدء التوتر سنسمح لكم بمغادرة المناطق التي تعرفون أنها مكتظة بالصواريخ وفي ضوء ذلك ستشهد هذه المناطق هجمات مكثفة من قبلنا".

وتابع: " هذه مناسبة لا بل واجب أن أذكر مواطني إسرائيل وبشكل واضح أنه في الحرب سيسقط هنا الكثير من الصواريخ ولن يكون الأمر سهلًا البتة".

وحذر كوخافي من أنه " في وجه هذا التهديد ردنا سيتمثل في هجوم واسع جدًا سواء كان في المناطق المفتوحة أو بالقرب أو داخل المباني التي تحتوي على وسائل قتالية وصواريخ".

وقال: "مهاجمة قاذفة صواريخ واحدة، داخل غرفة أو بالقرب من بيت مأهول، كفيلة بمنع إلحاق الأذى بمبنى سكني في إسرائيل وبالتالي من إصابة وأذية عشرات الأشخاص".