"الشيوخ الأمريكي" يقر تعيين أنتوني بلينكن وزيرًا للخارجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية تعيين أنتوني بلينكن وزيرًا للخارجية.

وجاءت مصادقة الشيوخ على تعيين أنتوني بعد ستة أيام من تولي الرئيس جو بايدن منصبه.

وتجاوز وزير الخارجية الجديد الغالبية المطلوبة لتأكيد تعيينه والبالغة 51 عضوا.

كما نال العديد من أصوات الجمهوريين، علما أن التصويت مستمر.

وكان بلينكن يعمل بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التي رأسها بايدن لفترة طويلة.

كما شغل منصب مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس في البيت الأبيض.

ويدعو بلينكن إلى قيادة قوية للولايات المتحدة في الخارج لمواجهة خصوم محتملين مثل الصين في حين يؤكد فرص التعاون مع دول أخرى.

وتباينت الأراء حول أنتوني بلينكن، كوزير للخارجية الأمريكية في إدارة الرئيس بايدن.

ورغم تعرضه لبعض الانتقادات بسبب دعمه للحرب على العراق، إلا أن آخرين أشادوا بجهوده وخبراته في الدبلوماسية الأمريكية.

وكان بلينكن، تلقى إشادات أيضاً حين عمل مستشار السياسة الخارجية البارز لبايدن خلال حملته الانتخابية لعام 2020، من شخصيات سياسية.

وكتب ديفيد أكسلرود، كبير مستشاري البيت الأبيض في إدارة باراك أوباما، أن "بلينكن أحد أفضل موظفي الدولة الأمريكية الذين عرفتهم على الإطلاق. إنه ذكي، وآمين، ويتمتع بالخبرة، إنه خيار عظيم."

أما الصحفي الأمريكي جون جابرييل فكتب عبر "تويتر"،إن أنتوني بلينكن نصح الرئيس المنتخب جو بايدن في وقت سابق، بالتصويت لصالح حرب العراق، وتحدث عن فشل الولايات المتحدة بسبب عدم إرسالها مزيد من القوات إلى سوريا، بحسبما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.