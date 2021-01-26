الاتحاد الأفريقي قلق من التوتر على الحدود الكينية الصومالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب الاتحاد الأفريقي، اليوم الثلاثاء، عن قلقه من تصاعد التوترات على الحدود المشتركة بين كينيا والصومال.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، على حسابه على "تويتر" اليوم الثلاثاء، إنه يتابع بقلق التوترات على الحدود الكينية الصومالية.

وحث فكي كينيا والصومال على ممارسة ضبط النفس والدخول في حوار بما يتفق مع عملية الوساطة التي تقودها الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (إيقاد).

وأكد المسؤول الأفريقي أن السلام على الحدود الكينية الصومالية أمر حيوي للاستقرار الإقليمي بالمنطقة.

وكانت عدة وسائل إعلام في شرق أفريقيا قد تداولت أنباء عن اندلاع قتال بين القوات الوطنية الصومالية ومقاتلي جوبالاند الإقليميين ، الذين تزعم الحكومة الفيدرالية الصومالية أنهم تلقوا تدريبات في كينيا.

ويمثل انتشار الجيش الصومالي في جوبالاند عقبة أمام التوافق بشأن إجراء الانتخابات في الإقليم الذي يشترط سحب القوات الفيدرالية قبل المضي قدما في العملية الانتخابية التي تشكك المعارضة في نزاهتها.