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في مواجهة كورونا..ماليزيا تعلن أنها ستستورد أكثر من 18مليون جرعة من اللقاح الروسي واللقاح الصيني

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكدت وزارة الصحة الماليزية أن الحكومة أبرمت صفقات مع شركتين محليتين لشراء 18.4 مليون جرعة من لقاحات مضادة لفيروس ، وهي لقاح "Sputnik V" الروسي، ولقاح "سينوفاك" الصيني.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن شركة الأدوية الماليزية "Duopharma"، ستزود الحكومة بـ 6.4 مليون جرعة من لقاح "Sputnik V" المضاد لفيروس كورونا، الذي ينتجه معهد غاماليا الروسي.

 ولفتت إلى أن شركة "ماليزيا فارمانياجا بيرهاد"، ستوفر 12 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني، المضاد لهذا الفيروس.

وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي في الكثير من الدول، بينها الجزائر، وفلسطين، والإمارات، والأرجنتين، وبوليفيا، وبيلاروس، وصربيا، وفنزويلا، وباراغواي، وتركمانستان، بناء على نتائج الاختبارات السريرية التي جرت في روسيا.

وتصل فعالية "سبوتنيك V" الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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