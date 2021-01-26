في مواجهة كورونا..ماليزيا تعلن أنها ستستورد أكثر من 18مليون جرعة من اللقاح الروسي واللقاح الصيني

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكدت وزارة الصحة الماليزية أن الحكومة أبرمت صفقات مع شركتين محليتين لشراء 18.4 مليون جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا، وهي لقاح "Sputnik V" الروسي، ولقاح "سينوفاك" الصيني.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن شركة الأدوية الماليزية "Duopharma"، ستزود الحكومة بـ 6.4 مليون جرعة من لقاح "Sputnik V" المضاد لفيروس كورونا، الذي ينتجه معهد غاماليا الروسي.

ولفتت إلى أن شركة "ماليزيا فارمانياجا بيرهاد"، ستوفر 12 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني، المضاد لهذا الفيروس.

وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي في الكثير من الدول، بينها الجزائر، وفلسطين، والإمارات، والأرجنتين، وبوليفيا، وبيلاروس، وصربيا، وفنزويلا، وباراغواي، وتركمانستان، بناء على نتائج الاختبارات السريرية التي جرت في روسيا.

وتصل فعالية "سبوتنيك V" الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.