الكويت تسجل 3 حالات وفاة و 505 إصابات جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت الكويت 505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الساعات الـ24 الماضية, ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة إلى 162282 حالة, في حين سجلت 3 حالات وفاة ليصل مجموع حالات الوفاة المسجلة 957 حالة.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 49 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6022 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق شفاء 537 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 155303 حالة.