سقوط 10 قتلى في اشتباك بين الجيش الصومالي وقوات ولاية "جوبالاند"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

لقي 11 شخصًا على الأقل مصرعهم إثر اشتباكات في منطقة "جدو" جنوب غرب الصومال قرب الحدود مع كينيا بين الجيش الاتحادي الصومالي وقوات ولاية "جوبالاند" الإدارية ذاتية الحكم وفق مصادر محلية.



وأكدت الحكومة الصومالية وقوع القتال الذي تركز في مدينة بلد "حواء" المتاخمة لكينيا.

وقال وزير الإعلام الصومالي عثمان دبي : إن "ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا في الاشتباكات بينهم خمسة أطفال وتغلبنا على العدو وأسرنا 100 منهم".

من جهته، أعرب مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي اليوم عن قلقه إزاء الوضع في منطقة "جدو" بالصومال، مشددًا على الحاجة إلى ضبط النفس والحوار من جميع الأطراف المعنية.