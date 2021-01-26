4 سنوات سجن لشقيق نائب روحاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، معاقبة مهدي جهانغيري، شقيق نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، بالسجن لمدة عامين بتهمة تهريب العملة، وعامين آخرين بتهمة الكسب غير المشروع.

واعتقل مهدي جهانغيري من قبل فيلق كرمان للحرس الثوري في سبتمبر 2017 بتهمة «الفساد الاقتصادي»، ووصفه غلام علي أبو حمزة، قائد فيلق كرمان في ذلك الوقت، بأنه «أحد جذور الفساد».

وقال القيادي في الحرس الثوري «في هذه المحافظة التي يواجه فيها الشباب آلاف المشاكل للحصول على قرض بمبلغ 3 ملايين تومان، فإن هؤلاء السادة ينفقون المليارات، وبدل أن يستنكر شقيقه ونائب الرئيس إسحاق جهانغيري، تصرفات شقيقه مهدي، فإنه يتهم الآخرين بتصفية حسابات شخصية».

وأضاف أبوحمزة «أعلن بصراحة أن الحرس الثوري سيقبض بسرعة على كل من يريد العمل ضد مصالح النظام».

ووفقا لقناة (العربية) كان غلام حسين محسني إيجه إي، النائب الأول لرئيس السلطة القضائية، قال في أكتوبر2017، بعد أيام قليلة من اعتقال مهدي جهانغيري، «إن لديه فسادا مصرفيا، وإنه مدين بـ1600 مليار تومان للنظام المصرفي».