طهران تعدم مصارعا آخر

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وذكرت بوابة أفتاب نيوز أن المصارع مهدى علي حسيني (30 عاما) أعدم شنقا في السجن في مدينة ديزفول الإقليمية.وكان حسيني قد أُدين قبل خمس سنوات بقتل شاب خلال مشاجرة في بلدة أنديمشك وحكم عليه بالإعدام.
وصدقت المحكمة العليا على حكم الإعدام العام الماضي، وقالت «إنه في مثل هذه الحالات في إيران. وفي حالة القتل العمد، يمكن لأسرة الضحية أن تقرر ما إذا كان الجاني يتم إعدامه أم لا».
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