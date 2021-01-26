3 قتلى في انفجار بمدينة تل أبيض

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وقال مصدر طبي في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي إن القتلى الثلاثة بينهم الشخص الذي كان يقود الدراجة المفخخة، وأضاف أن الدراجة النارية انفجرت عند دوار البلدية بوسط المدينة في ساعة مبكرة قبل ازدحام المدينة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المعارضة السورية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين جراء انفجار دراجة نارية أمس وسط مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي شمال سوريا.وقال مصدر طبي في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي إن القتلى الثلاثة بينهم الشخص الذي كان يقود الدراجة المفخخة، وأضاف أن الدراجة النارية انفجرت عند دوار البلدية بوسط المدينة في ساعة مبكرة قبل ازدحام المدينة.

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