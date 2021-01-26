ألمانيا تتهم سوريا بالقتال مع الإرهابيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه الادعاء العام الألماني لائحة اتهام ضد رجل سوري بتهمة القتال في موطنه مع جماعة إرهابية في الحرب الأهلية.

وأعلن الادعاء العام أمس في مدينة كارلسروه أنه من المقرر محاكمة المتهم في محكمة العاصمة برلين عقب إصدار المحكمة قرارا بقبول الدعوى.

وتم القبض على الرجل في مدينة بوتسدام الألمانية في أغسطس الماضي، ويقبع في السجن الاحتياطي منذ ذلك الحين.