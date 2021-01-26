شكرا لقرائتكم خبر العثور على جثث 5 إيرانيين في انهيار ثلجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، العثور على جثث 5 إيرانيين لقوا حتفهم جراء انهيار ثلجي على الحدود مع تركيا.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عنه القول إنه سيجري نقل جثثهم إلى البلاد بعد إجراء التنسيقات المعتادة.

وأضاف أن فريقا من الهلال الأحمر الإيراني دخل إلى مكان الحادث وتعاون مع القوات التركية للبحث عن الأشخاص الخمسة الذين فقدوا بعد انهيار ثلجي.

وحث المتحدث المواطنين على الامتناع عن عبور الحدود بشكل غير قانوني، وألا يعرضوا حياتهم للخطر.