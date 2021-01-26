شكرا لقرائتكم أفريكوم للعربية: لدينا رغبة حقيقية بشراكة مع السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) أندرو يانع إنه ليس لدى واشنطن صفقة ولا استغلال مع العسكرية السودانية إنما رغبة حقيقية بشراكة ثنائية مستقبلية.

إلى ذلك، أضاف في تصريحات لـ"العربية" و"الحدث": "ناقشت مع الجانب السوداني تعزيز قرارات شعب السودان الشجاع لبناء مستقبل جديد"، لافتا إلى أن "جزءا من جهود أميركا مع السودان تعزيز الأمن والحماية في المنطقة".

وتابع "لا نرى أنه من الملائم الاتجاه لإنشاء قاعدة أميركية عسكرية على البحر الأحمر، إنما نتجه لبناء شراكات من خلال العمل معاً".

وأشار إلى توقيع اتفاقية بقيمة مليار دولار معنية بالمؤسسات المالية الدولية، ومليار دولار أخرى للاستيراد والتصدير ونصف مليار للمساعدات الإنسانية

وأوضح "جهودنا تنصب لربط وتعزيز الجيشين السوداني والأميركي ورفع القدرات ضمن جهودنا الثنائية لتعزيز الأمن في المنطقة".