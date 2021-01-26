شكرا لقرائتكم إصابات خطيرة بحادث طعن في ألمانيا.. واعتقال المنفذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هاجم رجل بسكين عدة أشخاص وأصابهم في مدينة فرانكفورت صباح الثلاثاء قبل أن تعتقله السلطات.

وقالت شرطة فرانكفورت في تغريدة على تويتر إن أيا من الضحايا لم يصب بجروح خطيرة. ولم يفصحوا عن أي تفاصيل عن المهاجم ولم يذكروا عدد الجرحى.

وذكرت محطة هيسينشاو المحلية أن الحادث وقع بالقرب من محطة القطار الرئيسية بالمدينة وأن الضحايا نقلوا إلى المستشفيات القريبة.

لكن وسائل إعلام ألمانيةأكدت وقوع إصابات خطيرة في حادث طعن بمحطة قطارات فرانكفورت.

ولم تنف الشرطة الألمانية أي فرضية وراء حادثة فرانكفورت، لا سيما الإرهاب.