شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب قوات مسلحة كانت تحاصر منزل معارض أوغندي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كمبالا - أ ف ب

انسحبت القوات المسلحة الأوغندية،الثلاثاء، من محيط منزل بوبي واين، غداة قرار قضائي يأمر بإنهاء وضع المعارض في الإقامة الجبرية.

وكان واين ممنوعاً من مغادرة منزله منذ الانتخابات الرئاسية في 14 يناير/كانون الثاني الجاري، بعدما أصبح نائباً والمنافس الرئيسي للرئيس المنتهية ولايته يويري موسيفيني.

وفاز موسيفيني في الاقتراع بـ58,6% من الأصوات، وفقاً للنتائج الرسمية التي رفضها واين الحاصل على 35%.

ومنذ 11 يوماً كانت عناصر من الشرطة والجيش مدججين بالسلاح يحاصرون المنزل مانعين واين وزوجته باربي كياغولاني من الخروج منه. كما منع أي شخص من زيارتهما.

كانت هذه القوات لا تزال منتشرة، الاثنين، رغم قرار قضائي وصف في اليوم نفسه الإقامة الجبرية بأنها «غير قانونية».