تعرف إلى منسق «العمليات السرية» الأمريكية صاحب الأصول الفلسطينية؟



إعداد – محمد الدسوقي

ينضم الأمريكي صاحب الأصول الفلسطينية ماهر بيطار، إلى إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، عبر منفذ أكبر المناصب حساسية في الولايات المتحدة، ليصبح مديراً أول لبرامج الاستخبارات في مجلس الأمن القومي، بحسب تقرير نشرته صحيفة «بوليتيكو».

وأوضحت الصحيفة أنه بصفته مديراً أول لبرامج الاستخبارات في المجلس؛ سيتسلم بيطار معلومات حساسة من وكالات الاستخبارات، وسيعمل على تنسيق العمليات السرية بين مجتمعات الاستخبارات والبيت الأبيض.

وحصل بيطار على درجة الماجستير من جامعة أوكسفورد، وكانت أطروحته عن الهجرة القسرية بمركز دراسات اللاجئين هناك، كما عمل بوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين في القدس، بحسب «بوليتيكو».

ويعود بيطار إلى مجلس الأمن القومي مرة أخرى؛ إذ عمل في السابق مديراً للشؤون «الإسرائيلية –الفلسطينية» خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ونائباً لسفيرة الأمم المتحدة السابقة سامانثا باور، عندما كانت في مجلس الأمن القومي، وشغل منصب مسؤول الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية.

ولعب البيطار دوراً قانونياً بارزاً في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب الأولى، ما دفع العديد من أقرانه إلى وصفه بالمحامي اللامع، الذي يمثل إضافة قوية لمجلس الأمن القومى، إضافة إلى عمله عن قرب مع رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، على مدار الأعوام الماضية.

وبحسب جريدة «ناشونال ورالد»، فإن شيف أشار إلى أن بيطار يتمتع بمواهب وخبرات «استثنائية»، عندما يتعلق الأمر بمجتمع الاستخبارات، وأنه يفهم التحديات التي يواجهها هذا المجتمع خاصة بعد الفترة التي أمضاها ترامب في الرئاسة على مدار أربعة أعوام.

ويعد بيطار الوجه الثاني في إدارة بايدن من أصول فلسطينية، فقد تم تعيين ريما دودين، في منصب نائب مدير مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض في الإدارة الجديدة.

يشار إلى أن إدارة جو بايدن بدأت عملها في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد أداء جو بايدن اليمين رئيساً للولايات المتحدة؛ حيث بدأت إدارته العمل بمجابهة فيروس كورونا المستجد.