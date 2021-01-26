شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: نشهد مساراً جديداً للمصالحة والسلام في المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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صرّح الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الثلاثاء، أن المنطقة تشهد مساراً جديداً للمصالحة والسلام، وأن دولة الإمارات تتطلع إلى علاقات ثنائية مثمرة مع إسرائيل.

وأوضح قرقاش أنه ينبغي وضع مقاربة جديدة للتعاون في المنطقة، وسنسعى للتأكد من أن «الاتفاق الإبراهيمي للسلام» سيكون محفزاً للاستثمارات.

واستنكر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية سلوك إيران الخبيث في المنطقة، ويجب معالجته بريادة أمريكية وتعاون إقليمي.