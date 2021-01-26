«الأرصاد»: عودة تشكل الضباب وتدني الرؤية

طقس الأربعاء صحو وغائم جزئياً مع استمرار تشكل الضباب

أبوظبي: عماد الدين خليل

غطى الضباب بعض المناطق الداخلية في الدولة، صباح الاثنين، واستمر لمدة 10 ساعات ونصف؛ حيث بدأ في الساعة 12:30 منتصف الليل، واستمر حتى 10:30 صباحاً، نتيجة تأثر الدولة بامتداد مرتفع جوي سطحي يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وبدأ تشكل الضباب على مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وعلى طريق سيح شعيب - الفاية/ طريق أبوظبي - العين، وعلى غياثي، الطوي، مخيرز، الحفار، عرجان في أبوظبي، وعلى طريق أبوظبي - دبي «غنتوت - الرحبة»، وطريق بني ياس - الوثبة، وعلى الشويب / شارع دبي - العين «الهير - مساكن»، وعلى مطار العين الدولي، وكلية خليفة بن زايد الجـوية بالعين، وضباب متقطع على مطار أبوظبي الدولي، كما سجلت أقل درجة حرارة في الدولة عند الساعة 2:15 صباحاً أمس 7.3 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة.

وناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور خلال تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

من جانبها فعّلت شرطة أبوظبي، أمس، منظومة خفض السرعات إلى 80 كيلومتراً على 6 طرق رئيسية، لمدة 9 ساعات ونصف، بداً من الساعة 2:30 صباحاً وحتى الساعة العاشرة صباحاً، وذلك على طريق سيح شعيب «طريق الشاحنات»، وعلى طريق «أبوظبي - العين»، وعلى طريق الشيخ مكتوم بن راشد، وعلى طريق الشيخ محمد بن راشد «أبوظبي - دبي»، وعلى طريق «أبوظبي - سويحان»، وعلى طريق «العين - دبي»، وناشدت السائقين بضرورة التقيد والالتزام بالسرعة التي تحددها على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية على طرق الإمارة في أوقات الضباب.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم الأربعاء، ضباباً على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً، يصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على المناطق الساحلية والداخلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة على البحر صباحاً، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقع أن يكون طقس غد الخميس، ضباباً على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً، يصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة غرباً مع فرصة تشكل الضباب الخفيف، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف خاصة شمالاً، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.