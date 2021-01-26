شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن سعيد في قائمة الرؤساء التنفيذيين الأعلى سمعة في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختارت «براند فاينانس» سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، في قائمة الرؤساء التنفيذيين الأعلى سمعة. وفي قائمة من 10 أسماء جاءت على رأسها جوان كريفوازيرات الرئيسة التنفيذية لشركة «تابستري»، حل سمو الشيخ أحمد في المركز الثاني وتلاه جولي سبيلمان الرئيسة التنفيذية لشركة «أكسنتشر»، ورابعاً راجيش جوبيناثان رئيس «تي سي إس»، فموكيش أمباني، رئيس «ريلاينس»، وسادساً ناصر سليمان الناصر، رئيس «إس تي إس»، فجون لي، رئيس «تشومي» الصينية.

وفي المركز الثامن جاء فولكمار دينر، رئيس «بوش»، تلاه يونج زانج، رئيس «علي بابا»، وأخيراً بونيت رينجن رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لـ «ديلويت».

وحافظت طيران الإمارات على ريادتها بين أغلى العلامات التجارية، واحتفظت بمركز متقدّم بين شركات الطيران العالمية والأولى على المستوى الإقليمي، بقيمة 17.3 مليار درهم.