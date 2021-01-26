شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الإمارات لدى موسكو يبحث التعاون مع نائب وزير الخارجية الروسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بمقر وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو.

وقدم السفير خلال اللقاء، التعازي إلى ميخائيل بوغدانوف، بوفاة سيرغي كوزنيتسوف السفير الروسي لدى الإمارات، وأشاد في الوقت نفسه بمستوى العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن روسيا الاتحادية تعتبر شريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات.

وأعرب عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين الإمارات وروسيا الاتحادية.

بدوره أعرب بوغدانوف عن تطلعه إلى المزيد من التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأكد أهمية الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في حل المشاكل في المنطقة، مشدداً على تطابق المواقف ووجهات النظر بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية في العديد من القضايا الدولية، ورحب باتفاق العلا. (وام)