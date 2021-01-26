شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمة المالية تحاصر اتحاد جدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

ألزمت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم نادي اتحاد جدة بدفع 7.2 مليون ريال لمصلحة نظيره الفيصلي في ظرف 30 يوماً اعتباراً من الثلاثاء، ذلك عن متأخرات من انتقال الثلاثي عبدالعزيز البيشي وحمدان الشمراني ومحمد فؤاد إلى صفوف النادي الجداوي الذي لم يستطع الوفاء بجدولة الدفعات.

وكانت «الغرفة» نفسها قد الزمت «العميد» قبل أيام بدفع 14 مليون ريال لمصلحة القادسية والاتفاق تمثل باقي دفعات صفقتي انتقال هارون كمارا وعبدالرحمن العبود.

وتواجه إدارة الاتحاد مأزق الخروج من الالتزامات المالية المتراكمة التي تسببت في حرمان النادي من القيد في «الميركاتو» الشتوي لعدم حصوله على الكفاءة المالية حيث عليه استحقاقات تبلغ 50 مليون ريال متأخرة.

على صعيد آخر اختتمت الثلاثاء مباريات الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين بلقاء مؤجل بين الباطن وضيفه العين انتهى لصالح الأول 2-1 ليصبح رصيد «السماوي» 16 نقطة متقدماً للمركز الثاني عشر، وتجمد رصيد العين عند 10 نقاط في المركز الأخير.

سجل ثنائية الباطن عمر السحمي ( بمرمى فريقه) والأنجولي فابيو (58 و75) وللعين خوانبي (94)، وقفز فابيو أبرو لصدارة الهدافين مناصفة مع كارلوس سترايدبيرج مهاجم أبها بعشرة أهداف.