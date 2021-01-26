شكرا لقرائتكم خبر عن سولسكاير: كافاني مثال يحتذى به والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر المدرب النرويجي لمانشستر يونايتد الإنجليزي أولي غونار سولسكاير أن مهاجم الفريق الأوروغوياني ادينسون كافاني يعتبر مثالاً يحتذى به لزملائه وذلك بفضل الجهد الكبير خلال التمارين والمباريات، والتواضع الكبير الذي يتمتع به.

وكان كافاني (33 عاماً) المنتقل بصفقة حرة الى صفوف «الشياطين الحمر» في أكتوبر الماضي جزءاً أساسياً في صحوة فريقه في الآونة الأخيرة حيث نجح في انتزاع صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل 13 يوماً بفوزه في مباراته المؤجلة ضد بيرنلي.

ورأى سولسكاير أن سلوك كافاني الذي سيحتفل بعيد ميلاده الرابع والثلاثين الشهر المقبل شكّل إلهاماً لجميع اللاعبين والجهاز الفني منذ انضمامه الى صفوف الفريق.

وقال المدرب النرويجي عشية مواجهة فريقه ضد شيفيلد يونايتد في الدوري المحلي: عندما يقوم مهاجم بهذا العمر بالركض حوالي 12 كلم في المباراة الواحدة، ويضغط على الحارس ويقوم بالتدخلات ويظهر تواضعاً كبيراً خلال التمارين، يكون ذلك درساً كبيراً لكل واحد منا.

وسجل كافاني العديد من الأهداف الحاسمة أبرزها ثنائيته في مرمى ساوثمبتون التي سمحت لفريقه بقلب تخلفه والخروج فائزاً 3-2، ثم هدفه المتأخر في مرمى إيفرتون في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

في المقابل، أكد سولسكاير أن المهاجم ماركوس راشفورد الذي تعرض لإصابة في ركبته ضد ليفربول في مسابقة الكأس الأحد الماضي، سيكون جاهزاً لخوض المباراة ضد شيفيلد يونايتد.