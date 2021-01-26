شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء موسم وليد حسين مع شباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انتهى موسم وليد حسين لاعب وسط شباب الأهلي، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مباراة فريقه الثلاثاء أمام خورفكان، في مباراة إياب نصف نهائي دوري الخليج العربي.

وتعرض وليد حسين للإصابة في الدقيقة 33 بعد احتكاك قوي مع أحد لاعبي خورفكان، ليغادر الملعب على حافة، وينقل إلى المستشفى، حيث أجرى فحوصات عاجلة بينت تعرضه لكسر في «الأنكل»، وحاجته إلى عملية جراحية، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب بين 10 أسابيع و12 أسبوعاً.