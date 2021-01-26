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كورونا يحول قاعة "نوبل" الزرقاء إلى مركز للتطعيم

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محمد اسماعيل - القاهرة - السويد - (أ ش أ)

أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، بأن القاعة الزرقاء بالعاصمة السويدية ستوكهولم، التي تحتضن احتفالية جائزة نوبل، ستتحول إلى مركز للتطعيم ضد فيروس .

وذكرت الشبكة، اليوم الثلاثاء، أن القاعة الزرقاء، التي عادة ما كانت تستقبل العلماء والسياسيين وأفراد العائلة الملكية، في مأدبة خاصة في احتفالية جائزة نوبل، والبالغة مساحتها 1500 متر مربع، ستتحول إلى مركز للتطعيم؛ نظرًا لضخامة مساحتها.

وأشارت إلى أن احتفالية جائزة نوبل ألغيت العام الماضي؛ نظرًا لظروف جائحة فيروس كورونا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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