أمين عام الناتو ووزير خارجية اليونان يبحثان الوضع الأمني الأوروبي الأطلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - بلجيكا - (أ ش أ)

التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في مقر الناتو في بروكسل.

تبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول عدد من الموضوعات من بينها الوضع في منطقة شرق البحر المتوسط ومبادرة الأمين العام للناتو 2030 والأوضاع في ليبيا، وفقا لما جاء على الموقع الإلكتروني لحلف الناتو.

ورحب ستولتنبرج بالمحادثات الجارية بين اليونان وتركيا بشأن آلية عسكرية بوساطة حلف الناتو لمنع التضارب في شرق البحر المتوسط، وقال "يسعدني أن أرى أن التوترات قد انخفضت بشكل كبير منذ زيارتي إلى أنقرة وأثينا في أكتوبر الماضي، وآمل أن نتمكن من مواصلة تطوير آلية حل النزاع بشكل أكبر".

وأشاد الأمين العام للناتو بالمحادثات الاستكشافية التي جرت أمس في إسطنبول، إذ يرى أنها تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لحل القضايا الأساسية.

وفيما يتعلق بمبادرة الناتو 2030 قال ستولتنبرج "أعتزم تقديم بعض التوصيات لتعزيز الروابط عبر الأطلسي بشكل أكبر من خلال المشاورات الوثيقة والمنتظمة مع جميع الحلفاء الثلاثين، بما في ذلك كيفية تعزيز جهود الناتو بشأن المرونة وزيادة الاستثمارات في التقنيات الجديدة، وتعزيز الدور السياسي لحلف الناتو وقدرته على الدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد وبناء شراكات أوثق مع الديمقراطيات ذات التفكير المماثل بما في ذلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

كما أكد الأمين العام للناتو أن الحلفاء يتابعون عن كثب التطورات السياسية في ليبيا ويرحبون بالتقدم في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تقوده الأمم المتحدة، وأكد مجددًا موقف الحلف بأنه لا يزال ملتزما بتقديم المشورة في مجال بناء مؤسسات الدفاع والأمن مع مراعاة الظروف السياسية والأمنية.

وتوجه ستولتنبرج بالشكر اليونان على إسهاماتها المهمة في عمليات الناتو في مختلف مناطق العالم.